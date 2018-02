Família morre após moto cair de ponte na Marginal

Um acidente de moto na Ponte João Dias, na região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo, acabou matando um casal de 26 e 23 anos - a mulher estava grávida e o bebê também morreu após um parto de emergência. O acidente aconteceu por volta das 19h30 de domingo, quando a moto colidiu contra a mureta de proteção da ponte e caiu na Marginal do Pinheiros. A queda foi de uma altura de cerca de 6 metros.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 11.º DP (Santo Amaro), o dedetizador Eduardo Jesus dos Santos e sua namorada, a dona de casa Talita Galvão Guimarães Nascimento, passavam sobre a ponte em uma Yamaha Factor preta quando o motoqueiro perdeu o controle e tombou na Marginal do Pinheiros. A Polícia Civil ainda não sabe o que causou a perda de controle.

Eduardo morreu no local - segundo os policiais, ele provavelmente foi atropelado por veículos que trafegavam na Marginal e nenhum parou para socorrê-lo. A Polícia Militar foi ao local para atender à ocorrência, e encontrou Talita ainda viva. Ela foi socorrida por uma ambulância e levada ao Hospital das Clínicas (HC), mas morreu logo após dar entrada.

Os médicos fizeram uma cesariana de urgência para retirar o bebê - a dona de casa estava grávida de nove meses. O recém-nascido foi encaminhado à unidade neonatal do HC, mas também não resistiu e morreu durante a noite de anteontem.

Esclarecimentos. A Polícia prometeu investigar as causas do acidente e já solicitou exame necroscópico nos corpos das vítimas para saber se Eduardo foi atropelado quando estava caído na Marginal. O caso foi direcionado à Divisão de Crimes de Trânsito. "Uma equipe já foi ao local do acidente hoje (ontem) de manhã para fazer a perícia", disse José Flamínio Ramos, delegado titular da 6.ª Delegacia Seccional de Polícia, responsável pelo policiamento na região.

A polícia acredita que, com o laudo técnico em mãos, será possível determinar qual foi a causa da queda da motocicleta. O prazo normal para a conclusão da perícia é de cerca de 30 dias. / COLABOROU MARCELO GODOY