Família morre ao desviar de capivaras Cinco pessoas morreram e oito ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e uma caminhonete na rodovia PR-272, no norte do Paraná. Edivaldo Teixeira, sua mulher, filho, mãe e irmã estavam na caminhonete, com placa de Carapicuíba. Testemunhas dizem que ele tentou desviar de capivaras que cruzavam a pista e perdeu o controle.