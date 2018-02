Família Maluf denomina avenida e complexo Não é a primeira vez que se cogita dar a um endereço paulistano o nome do pai de um prefeito. Aberta no final da década de 1960, a Avenida Salim Farah Maluf, que corta bairros da zona leste como Tatuapé e Vila Prudente, assim se chama em homenagem ao pai do ex-prefeito Paulo Maluf, que governou a cidade em duas ocasiões: de 1969 a 1971 e entre 1993 e 1996.