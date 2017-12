Família instala cerca elétrica e criança morre eletrocutada em Ibirá

SOROCABA - Uma menina de 8 anos morreu eletrocutada após tocar em uma cerca elétrica instalada pela família para afugentar cachorros, nesta segunda-feira, 6, em Ibirá, no interior de São Paulo. A cerca contornava o galinheiro da casa e havia sido colocada porque os cães estavam atacando e devorando as galinhas. A criança foi socorrida ainda com vida, mas morreu antes de receber atendimento médico.

Conforme o registro feito pela Polícia Civil, a menina brincava no quintal da casa, quando teria encostado na cerca. A mãe, que estava no interior da casa, ouviu os gritos da filha e acudiu, mas já a encontrou caída. Vizinhos também ajudaram a socorrer a criança e chamaram o resgate.

A menina teve parada cardiorrespiratória quando era levada ao hospital da cidade e não resistiu.

A Polícia Civil aguarda o laudo com a causa da morte para decidir sobre os rumos da investigação. Se ficar comprovado que houve negligência ao instalar a cerca sem os cuidados necessários, os pais serão indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.