Família identifica garoto desaparecido em córrego na zona leste

Um dos corpos encontrados na tarde deste sábado, 27, pelos bombeiros em Pirapora do Bom Jesus, na Grande São Paulo, foi identificado neste domingo, 28, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP). O Instituto Médico Legal de Osasco, na Grande São Paulo, confirmou que o corpo de Jader Luís Gomes da Silva, de 10 anos, foi identificado pela família e é um dos três garotos desaparecidos na zona leste de São Paulo após um temporal, na última terça-feira, 23. Segundo os bombeiros, outro corpo também foi encontrado na mesma região ontem, mas ainda não foi identificado. No total, quatro pessoas foram levadas pelas enxurradas nestes últimos dias, em São Paulo. Na zona sul, o estudante Rodolfo Soares, de 17 anos, continua desaparecido. Na tarde de quinta, ele caiu no Córrego Alto Riviera, que deságua na Represa do Guarapiranga. Os bombeiros têm feito buscas diárias.