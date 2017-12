Família fica por 2h30 refém de ladrões no Tremembé

SÃO PAULO - Uma família foi feita refém por dois homens acusados de tentativa de roubo a residência, no Tremembé, zona norte da capital paulista, na manhã desta segunda-feira, 19. As vítimas, um casal e a filha adolescente, ficaram cerca de 2h30 em poder dos acusados, de acordo com a Polícia Militar. A tensão se encerrou pacificamente, depois de a PM negociar com os suspeitos.

A dupla invadiu a casa por volta das 7h30, no momento em que o dono da casa saia para trabalhar. Vizinhos notaram a ação e chamaram a polícia, que chegou antes de os acusados deixarem o imóvel.

A empregada da casa, que também havia sido dominada, foi libertada depois da chegada da PMs. Depois disso, segundo a polícia, houve impasse para a liberação das demais vítimas e o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) acabou chamado para conduzir as negociações.

Ainda de acordo com a PM, a mulher de um dos suspeitos foi até o local onde a situação ocorria. Ela afirmou que o marido é foragido da Justiça desde o ano passado, quando saiu da penitenciária onde cumpria pena durante as festas de fim de ano e não retornou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Rua José dos Santos Castro, onde fica a casa invadida, teve o tráfego fechado pela polícia. O Gate ocupou também as casas vizinhas, impossibilitando a fuga dos acusados. Depois de cerca de duas horas de conversas, os dois homens entregaram as armas voluntariamente e se renderam aos policiais, que os levaram ao 20.º Distrito Policial (Água Fria). A família feita refém saiu ilesa.