Família fica gravemente ferida em acidente durante rali

Julia Baptista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Três pessoas da mesma família ficaram gravemente feridas na tarde de domingo, 15, em um acidente durante um rali em uma trilha de Serra Negra, a 151 km da capital paulista. Mãe, filho e o marido dela faziam uma trilha off-road dentro da Fazenda Quinta da Portuguesa quando o jipe em que estavam caiu de 80 metros em uma ribanceira e capotou.

Os três tiveram ferimentos graves nos membros inferiores. O menino, de 9 anos, sofreu fratura exposta na perna e traumatismo craniano e foi encaminhado em estado grave ao Hospital da Clínicas da Unicamp, em Campinas.

A mulher, que também teve traumatismo craniano, foi levada ao Pronto Socorro de Serra Negra e transferida, na noite de ontem, para o HC da Unicamp. O marido dela permanece internado no PS de Serra Negra com fraturas nas pernas. As vítimas foram resgatadas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.