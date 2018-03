Família fica 1 semana refém na própria casa Um casal e a filha de 17 anos foram feitos reféns durante uma semana na própria casa, na Favela Portinari, no km 18 da Rodovia dos Imigrantes, região de Diadema, Grande São Paulo. Segundo a polícia, enquanto as vítimas ficaram trancadas em um quarto, três rapazes faziam da residência ponto de venda de cocaína e maconha. Os dois menores foram apreendidos na quarta-feira com o maior de idade. A família, que era obrigada a cozinhar para os bandidos, não ficou ferida. Os criminosos tentaram fugir pulando uma janela e ficaram feridos.