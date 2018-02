Família é mantida refém dentro de casa em Santo André

SÃO PAULO - Uma família foi mantida refém na própria casa na manhã desta quarta-feira, 9, no bairro Vila Valparaíso, em Santo André, no ABC Paulista. Segundo a Polícia Militar, três bandidos tentavam roubar a residência, na Rua Rio Preto, e retiveram as vítimas no local. A Polícia Militar foi chamada por volta das 7h13 e, antes das 10h, o caso já estava resolvido.

Os PMs foram informados pelos vizinhos e cercaram o local. Depois de negociações, os bandidos se renderam. Duas armas foram apreendidas com eles.