Família é feita refém em assalto no Morumbi Uma família foi feita refém durante assalto a uma residência na Rua Manoel Maria Castanho, na Vila Andrade, região do Morumbi, zona sul de São Paulo. A quadrilha fugiu levando objetos pessoais, dinheiro e produtos eletrônicos. Um suspeito foi preso perto da Marginal do Pinheiros, depois de o bando roubar também um Mitsubishi Pajero preto. De acordo com a Polícia Militar, o veículo foi localizado na Favela de Paraisópolis, também na zona sul. Um revólver calibre 38 também foi apreendido.