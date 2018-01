Família é encontrada morta no Entorno do DF Um casal e seus dois filhos foram encontrados mortos na casa da família em Cidade Ocidental, município goiano no Entorno do Distrito Federal, a 196 quilômetros de Goiânia. Na sexta-feira, vizinhos ouviram gritos de crianças. Os corpos, com marcas que se parecem com facadas, foram encontrados nessa segunda-feira, 30, por um parente das vítimas, que foi até a casa da família, no Parque Araguari, e verificou que todos estavam mortos em um dos quartos da casa. As duas crianças tinham menos de 7 anos de idade.