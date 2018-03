Família de traficantes é presa na zona leste

Um imóvel usado por uma família de traficantes para o preparo e distribuição de drogas foi alvo de PMs do 29º Batalhão, no início da noite de terça-feira, 9, na Rua Córrego Três Pontes, no Jardim Kemel, região do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Uma abordagem a um suspeito que andava pela rua desencadeou todo o flagrante, que foi registrado no 50º Distrito Policial.

Com uma mulher, os dois filhos dela e um quarto integrante da quadrilha de traficantes os policiais apreenderam 67 trouxinhas de maconha, 320 cápsulas plásticas contendo cocaína, 1.608 vazias, 53 munições para pistola, uma pistola calibre 380, duas balanças de precisão, dez tijolos de maconha, 57 vidros de lança-perfume cheios, 152 vazios, dois radiocomunicadores, R$ 978,00 em dinheiro e um liquidificador.