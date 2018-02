Família de jovem morta em Higienópolis volta a cobrar justiça Foi enterrado ontem no Cemitério Valle dos Reis, em Taboão da Serra, o corpo da estudante Caroline Silva Lee. A jovem de 15 anos foi assassinada em um assalto na Rua Sabará, em Higienópolis, na zona central, na madrugada de domingo. Caroline voltava a pé de uma festa com o namorado, Jardel Nascimento, de 24, quando os dois foram abordados pelos ladrões. Assaltantes levaram pertences do casal e um deles baleou a adolescente no pescoço.