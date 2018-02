Família de homem atropelado por filho de Eike Batista tenta acordo de indenização O advogado da família de Wanderson Pereira dos Santos, que morreu atropelado por Thor Batista, filho do empresário Eike Batista, disse que trabalha por um acordo entre as partes. A declaração de Cleber Carvalho foi feita um dia depois de o delegado Mário Arruda, que investiga o caso, dizer que o ciclista foi atingido no meio da pista da Rodovia Washington Luís, não no acostamento. "Se houver a possibilidade de conversar olho no olho e chegar a um acordo, muito da tensão se dilui", disse o advogado.