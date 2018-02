Família de gerente de banco é mantida refém durante toda a noite

SÃO PAULO - O gerente de uma agência bancária no município de Ipeúna, no interior de São Paulo, e a família foram mantidos reféns por três homens armados da noite de terça-feira, 6, até a manhã do dia seguinte. As vítimas não chegaram a ser amarrados ou agredidos, mas receberam, constantemente, ameaças de morte.

Segundo a polícia civil, a família foi rendida quando chegava à residência em Rio Claro, por volta de 20h30. Logo após entrarem na casa, dois sequestradores disseram saber que ali morava um gerente do banco. Exigiram o dinheiro do cofre da agência bancária onde ele trabalhava para liberar as vítimas.

O gerente ficou preso em casa com quatro sequestradores até a manhã do dia seguinte. O resto da família foi levado por integrantes da quadrilha para uma casa em uma estrada de terra na entrada principal de Ipeúna.

Ao amanhecer, o gerente foi sozinho até a agencia bancária onde trabalha e retirou todo o dinheiro que estava no cofre, com o conhecimento de funcionários do banco que foram informados sobre o que estava ocorrendo.

Em seguida, entregou o dinheiro aos bandidos que haviam permanecido em sua casa durante toda a madrugada e o aguardavam num local indicado por eles, na Rodovia SP-191. Os criminosos pegaram o dinheiro e fugiram.

O gerente retornou ao banco em Ipeúna, onde permaneceu até receber uma ligação telefônica de um dos criminosos, por volta de 10h30 horas de quarta-feira, 7, com a informação sobre o local onde estava sua família.

A Delegacia Seccional ainda não tem informações sobre o valor total em dinheiro entregue aos sequestradores. Os autores do crime ainda não foram identificados.