Família de estelionatários é presa no centro de São Paulo

SÃO PAULO - Três irmãos que resolveram montar um negócio familiar de estelionato foram presos às 17 horas de segunda-feira, 6, no apartamento sede do esquema criminoso, na Rua Coronel Xavier de Toledo, 71, no centro de São Paulo. Policiais do 3º Distrito Policial, do Santa Ifigênia, encontraram o grupo após denúncia anônima.

Ramaiane Pinheiro Souza, Cremilson Santos Souza e Wesley Santos Souza estavam na residência e foram detidos. No local, os policiais encontraram documentos e espelhos de documentos, tais como R.Gs, C.P.Fs, comprovantes de renda e carteiras de trabalho, além de cheques e cartões de diversos banco, cinco celulares, uma impressora e cerca de 30 fotos 3x4 com os mais variados rostos. Um mixer contendo 50 gramas de cocaína também foi apreendido, e, segundo os policiais, seria usado para misturar a droga com outras substâncias.

A perícia analisará os espelhos dos documentos para saber se são originais, mas os policiais acreditam serem falsos. Os agentes irão investigar se as pessoas das fotos fazem parte do esquema ou aparecem como clientes do grupo. Cremilson havia sido preso em 2008 por roubo, mas não retornou à cadeia após receber o benefício da saída temporária do Dia das Mães, em 2009.