Família de desaparecido no Peru oferece recompensa

"Não há um valor estipulado, até porque não somos ricos. Mas a tática é válida para alcançar o máximo de colaboração e alguma pista nova. A região é perigosa e as pessoas são em geral carentes e fechadas", explicou Susana Paschoali, mãe de Arthur.

Desde o último dia 2, ela e o marido, Wanderlan Vieira, estão na cidade de Santa Teresa, onde o rapaz trabalhava havia três meses na região turística de Machu Picchu. A notícia da recompensa foi difundida por emissoras de rádio e redes sociais, mas ainda não surtiu efeito, aumentando a frustração dos familiares.

O Itamaraty designou um diplomata da embaixada brasileira em Lima para acompanhar as buscas com a família. A busca é feita na montanha por quatro equipes. A partir de agora, eles vão estender a área de varredura para a região de Chiabamba, que dá acesso a Cusco apenas por terra.

O jovem desapareceu há 19 dias quando teria saído supostamente para tirar fotos de Machu Picchu, seguindo a trilha do Caminho Inca, que dá acesso à histórica cidade.

A mãe dele desconfia dessa versão porque o filho era precavido quando se tratava de ir a campo. O mais estranho, segundo ela, é que Artur saiu do alojamento onde vivia, no sótão do restaurante do hotel onde trabalhava, apenas com a máquina fotográfica e sem qualquer equipamento de fazer trilha. "Até agora, não encontramos nenhum vestígio dele nos lugares onde se supunha que ele passou", disse Suzana ao Estado.