Família acusa PM de matar jovem em UPP Familiares do mecânico Jackson Lessa dos Santos, de 20 anos, acusam policiais militares de terem executado o rapaz na frente de moradores do Morro do Fogueteiro, na zona norte do Rio, na tarde de sexta-feira. A favela conta com uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Já a PM afirma que o rapaz era traficante e foi baleado em um confronto com os PMs. Ainda segundo a polícia, ele tinha uma pistola, além de maconha, crack e haxixe. A PM afastou do patrulhamento das ruas os quatro policiais envolvidos no caso.