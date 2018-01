Faltou informação para os motoristas A baixa adesão às restrições de tráfego na Marginal do Pinheiros e nas Avenidas dos Bandeirantes e Jornalista Roberto Marinho se deu não por causa da falta de multa, mas pela falta de informação. A Prefeitura anunciou a restrição no dia 28 e as empresas precisam de prazo para refazer logística e itinerários. Dizer que leis só são cumpridas quando se mexe no bolso do motorista vale em qualquer lugar do mundo. Será necessária ainda a presença de fiscais da CET nessas vias para continuar orientando, verbalmente, os caminhoneiros.