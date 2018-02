Faltou ao governo sensibilidade e flexibilidade

Priorizando a fluidez, a Prefeitura eliminou, de uma só vez, aproximadamente 4 mil vagas de estacionamento em Moema, provocando o aumento do preço do estacionamento particular, levando ao fechamento de estabelecimentos que dependiam de vagas nas vias públicas e provocando desconforto para moradores e visitantes. Poderia ter sido diferente? Sim, minimizando a proibição, proibindo o estacionamento apenas em um dos lados da Maracatins e da Nhambiquaras, por exemplo, apenas nos horários de pico. Assim haveria mais alternativa para as atividades dependentes das vagas nas ruas. Da maneira como foi feita, a restrição provocou manifestações de moradores e de comerciantes, sinal de que faltou sensibilidade e flexibilidade à Prefeitura.

MESTRE EM TRANSPORTES PELA POLI-USP