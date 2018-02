Faltam técnicos e investimento em manutenção, diz botânico

Segundo ele, as plantas mais velhas são as que mais precisam de cuidado. Jardins, Pacaembu e Alto da Lapa têm árvores com 70 anos. "As mais antigas são as que fazem mais bem para o meio ambiente, mas é natural que fiquem mais doentes, mais debilitadas, como qualquer ser vivo." Em algumas ocasiões, o erro acontece na poda, que é muito radical. "Quando é feito um corte muito grande em um galho, a árvore não consegue cicatrizar e fica cheia de cupins."

O botânico diz ainda que é muito comum que pessoas queiram se livrar das árvores por meio de envenenamento, que é crime ambiental. Eles fazem furos na planta e inserem líquidos tóxicos. "É um jeito de o cidadão que é egoísta matar a árvore veladamente, porque quer cimentar a calçada, porque acha que vai ficar mais bonito, porque cai folha", afirma Cardim. / A.R.