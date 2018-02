Faltam dados do tráfico de pessoas no País

O 1.º Encontro Nacional da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, ontem em Belo Horizonte, mostrou que faltam dados confiáveis sobre o crime no Brasil. Sabe-se apenas que, entre 2002 e 2008, 211 pessoas foram processadas e condenadas por tráfico no País. As autoridades criticaram a política de enfrentamento do tráfico de pessoas em países do hemisfério norte. Para o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, em muitas nações as penalidades recaem sobre os imigrantes ilegais "e não sobre as quadrilhas especializadas no tráfico", o que facilita a atuação dos criminosos. Para o ministro, há uma "hipocrisia".