Faltam 5 piscinões no Aricanduva e no Anhangabaú Na zona leste, que ontem ficou debaixo d"água, ainda faltam ser feitos três piscinões, com capacidade para armazenar 650 mil m³. Sem eles, a região já não consegue suportar chuvas acima de 60 mm - com as obras, a capacidade chegaria a 80 mm. "Os reservatórios seriam fundamentais para segurar as águas nos afluentes e evitar que cheguem com força ao Rio Aricanduva", diz o engenheiro Aluísio Canholi, autor do Plano de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê.