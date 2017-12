Faltam 13 mil vagas em prisões femininas Faltam 13 mil vagas em prisões para mulheres no Brasil. Elas são 35.039, crescimento de 256% em relação a 2001 (10.112). No mesmo período, o total de presos homens aumentou 130%. Os números estão em documento do Ministério da Justiça, que será apresentado hoje no Conselho Nacional de Justiça. O ministério apresentará a minuta de uma nova política de encarceramento especial para as mulheres.