Falta um perfil de vítimas e autores para propor soluções Os homicídios vêm caindo há muito tempo e os crimes patrimoniais vêm subindo. E o roubo é um dos principais crimes que vêm subindo não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. É preciso olhar com mais atenção para essas ocorrências, fazer bons diagnósticos e integração da base de dados das Polícias Civil e Militar: onde esses crimes acontecem, qual o seu horário, quem são as vítimas, qual o perfil do seus autores, que tipo de arma é empregada. É preciso fazer isso de forma bem pormenorizada para entendermos as diferenças de perfil do roubo nas regiões da cidade e do Estado. Só com esse diagnóstico profundo poderemos entender a dinâmica dos roubos e propor políticas mais acertadas.