Falta um órgão metropolitano para resolver conflitos São dois valores igualmente fortes: um é a questão da qualidade de vida dos moradores da Granja Viana, que envolve manutenção do verde e melhoria do ambiente urbano. Outro, tão legítimo quanto, é a demanda de uma cidade com pressão demográfica que não há para onde escoar. Falta um árbitro, um órgão metropolitano que faça a gestão dos limites. Não apenas sobre moradia, mas também uso do solo, transporte, saneamento e meio ambiente.