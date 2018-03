Falta estômago até pra isso! O político brasileiro mudou: não come mais como antigamente quando está em campanha! Nessas eleições, inclusive, o Alckmin não passou mal nenhuma vez. Em 2008, ele saiu de um corpo a corpo na padaria direto para a emergência do Incor, onde passou três dias com intoxicação alimentar. Em 2010, o próprio estômago do Serra só deu alteração no dia que foi em jejum conceder entrevista a Márcia Peltier na TV. Ninguém é de ferro e, no caso, o que deixou o candidato enjoado com a apresentadora foi a fome, não a necessidade de comer.