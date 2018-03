Falta de sinalização faz Prefeitura adiar proibição de motocicletas

Segundo a Secretaria dos Transportes, os consórcios responsáveis pelas obras devem concluir a sinalização de toda a via na "primeira quinzena de abril". A Marginal do Tietê é a via paulistana campeã em acidentes com mortes: foram 50 no ano passado. Desses, 32 envolveram motociclistas (64%). A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) prevê uma diminuição de 40% na quantidade de acidentes graves com motos na Marginal do Tietê após a proibição de circulação na via expressa.

Velocidade. Também no dia 19 entra em vigor o limite de velocidade da nova pista: 70 km/h. Inicialmente, cogitou-se em estabelecer 80 km/h ? o limite da expressa é 90 km/h e o da local, 70 km/h ?, mas a CET decidiu reduzir os riscos de acidentes.

A Secretaria dos Transportes também afirmou que, na data programada, vai começar a funcionar na nova pista a faixa preferencial para ônibus. A circulação especial para os coletivos será na faixa mais à direita, em toda a extensão da Marginal do Tietê. Ao contrário dos corredores exclusivos, outros veículos poderão utilizar a faixa, desde que seja no momento de entrar ou sair da via./ R.M.