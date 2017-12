Falta de plano põe Sabesp na mira do MPE

O plano para emergências está entre as sete principais exigências feitas durante a outorga que assegurou o abastecimento do Sistema Cantareira nos últimos dez anos. Nenhuma das condicionantes foi cumpridas integralmente ou dentro do prazo, conforme parecer técnico pedido pelo MPE.

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) admitiu que a Sabesp não apresentou o plano de contingência, mas alegou que a companhia vem executando medidas que implicam redução das retiradas do Sistema Cantareira.