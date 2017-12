Falta de placas atrapalha usuários da Barra Funda

A sinalização ruim faz vítimas, como o estudante Gustavo Viotto, de 21 anos, que tinha compromisso em Osasco, na Grande São Paulo, e atrasou uma hora e meia porque se perdeu e pegou o ônibus errado.

"A comunicação interna está defasada", avalia o arquiteto e urbanista Kazuo Nakamo, do Instituto Pólis. Para ele, a impressão é de que o terminal está bastante carregado. "A Barra Funda é a bola da vez. Há grandes empreendimentos imobiliários no entorno do terminal e o espaço não foi dimensionado para dar conta."

O segurança Rodrigo Ribeiro, de 33 anos, espera o ônibus na parte descoberta do terminal. Segundo ele, os passageiros se molham em dia de chuva e há riscos de assaltos. À noite, moradores de rua usam plataformas de acesso como banheiros.

Metrô e Socicam, que compartilham a administração do terminal, negam a operação acima da capacidade. Sobre a sinalização, o Metrô informou que a responsabilidade é de ambos, mas não disse se algo seria feito.