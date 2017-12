Falta de luz para Linha 4 do metrô de SP

Caio do Valle e Rafael Italiani, O Estado de S. Paulo

Atualizada às 17h06.

SÃO PAULO - A Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo registrou paralisação na tarde desta segunda-feira, 19. Por volta das 16h, o trecho entre as Estações Luz e República ainda estava sem funcionamento. Por volta das 17h, a operação estava normalizada. Segundo a concessionária privada ViaQuatro, que administra o ramal, o problema se deve à "oscilação de tensão" da rede elétrica na região da Estação Luz, no centro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não havia informações se a falta de energia tem relação com o corte promovido pela AES Eletropaulo após um suposto pedido do Operador Nacional do Sistema (ONS). A Eletropaulo não soube informar quantos bairros e clientes foram prejudicados.

Bairros como Pinheiros, Planalto Paulista e Vila Mariana, nas zonas sul e oeste, ficaram sem luz por volta de 45 minutos.

A Linha 4 inteira chegou a parar, mas já voltou a operar, segundo a ViaQuatro. Mais cedo, por volta das 14h35, o problema de alimentação elétrica deu início ao apagão dos trens. Passageiros de uma composição entre a Luz e a República apertaram o botão de emergência e evacuaram. Eles andaram nos trilhos até chegar à República. Ninguém se feriu.