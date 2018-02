Falta de luz na Barra Funda atrasa retomada de júri A falta de luz no Fórum Criminal da Barra Funda, na manhã de ontem, atrasou por quase 2 horas a retomada do segundo dia do Tribunal do Júri de Carla Cepollina, acusada de matar o coronel Ubiratan Guimarães. A sessão estava prevista para começar às 12h45, mas foi aberta apenas às 14h30.