Falta de internet afeta postos de saúde em Guarulhos

SÃO PAULO - Servidores municipais de Guarulhos, na Grande São Paulo, têm relatado problemas na conexão à internet em postos de saúde da cidade. A avaria, que teria começado em meados de janeiro, levou algumas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) a registrar dificuldades no agendamento de consultas e na entrega de exames para os pacientes.

É o que relata Rogério de Oliveira, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de Guarulhos (STAP). "Das 69 unidades que existem no município, constatamos o problema em ao menos dez. Sem a internet, as UBSs ficam sem o contato com a regional da Saúde, atrapalhando agendamentos e o envio de exames", disse ele nesta quinta-feira, 12.

Ainda de acordo com o sindicalista, a maior dificuldade é para os usuários, "que acabam sendo penalizados por um serviço de qualidade piorada". "Depois, a culpa aparente pelo problema acaba recaindo sobre os servidores, que não têm o que fazer."

Oliveira diz que visitou nos últimos dias três unidades onde faltava conexão com a internet. São elas as UBSs Cambará, Jardim Jacy e Marinópolis. "Alegam que houve falta de pagamento do servidor." Ele afirma também que alguns servidores teriam ficado sem receber o pagamento adiantado pelas férias, em janeiro. "E não só na saúde, mas também na educação."

Por meio de nota, a Prefeitura de Guarulhos admitiu que "a rede de internet sofreu instabilidades e até perda de sinal", mas informou que o problema ocorrem em decorrência das "chuvas que caíram nos últimos dias". O texto informa ainda que as avarias "já foram solucionadas e a conexão de internet já foi restabelecida em todas as unidades de saúde desde esta quarta-feira", 11.

Já a respeito do suposto atraso no adiamento das férias dos servidores municipais, a Prefeitura disse que "o pagamento de todos os servidores está rigorosamente em dia, inclusive o abono pecuniário de férias".