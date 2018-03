Falta de informação deixa milhares sem saber o que fazer na Linha Vermelha

SÃO PAULO - Os usuários do Metrô enfrentaram uma manhã de caos na Linha 3 - Vermelha nesta manhã. Por volta das 8h30, na Estação Tatuapé, longas filas se acumulavam desde as escadas rolantes dão acesso às bilheterias de embarque.

Pelo sistema de som, o Metrô informava que a presença de um usuário na linha paralisava a circulação dos trens, que seria retomada em minutos. Em curtos intervalos, novos comunicados - com mudanças constantes na explicação e prazos.

"Estou aqui há quarenta minutos e até agora não sei o que fazer, o que aconteceu?", perguntava a representante comercial Daniela dos Santos, de 46 anos, para um funcionário do Metrô. Nenhuma resposta.

No período em que a reportagem do estadão.com.br esteve na estação, pelo menos três explicações para a falha foram anunciadas pelo sistema de som: "usuário na via", "avaria no sistema" e "objeto na via."

O prazo para retomada da circulação também variou diversas vezes - de oito a vinte minutos -, até que foi anunciado o fechamento da estação. Nas filas de embarque, protestos generalizados. "E agora? Que alternativa eu tenho? Ninguém vai trabalhar hoje?", gritava um usuário para seguranças da estação. Novamente, sem respostas.