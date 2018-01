Falta de energia para trólebus na região central de São Paulo

A falta de eletricidade na rede de trólebus na região da Praça João Mendes desde as 7h30 desta terça-feira, 31, causou um congestionamento de quase 8 km no Corredor Norte-sul, no sentido Santana, entre a Praça João Mendes e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

O problema começou por volta das 7h30, de acordo com a SPTrans. A luz foi restabelecida e voltou a cair por volta das 8h35. O problema foi resolvido às 9h20.

De acordo com a SPTrans, a operação Plano de Apoio Entre Empresas Frente a Situações de Emergência (Paese) foi acionada, com a substituição dos trólebus por ônibus à diesel.