Falta de energia na Estação Sé provoca atrasos no Metrô de São Paulo nesta manhã

SÃO PAULO – Uma queda de energia elétrica na Estação Sé, no centro de São Paulo, provoca superlotação em estações e atrasos nas Linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô, na manhã desta terça-feira, 16. Os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nos terminais das 5h55 até as 7 horas, conforme a central de operações.

A circulação está sendo normalizada aos poucos, por causa do excesso de passageiros. Como reflexo, atrasos também são registrados nas demais linhas do sistema. Não há relatos de outros problemas no transporte público da capital nesta terça, até o momento.

Paralisação à tarde. Os ônibus saíram normalmente das garagens e devem circular dentro da grade horária normal ao menos até as 14 horas. Depois, entre as 14 e as 17 horas desta terça, os motoristas e cobradores anunciam que irão parar todos os coletivos da cidade, em protesto por reajuste nos salários. A paralisação segue prevista, mesmo com tentativa da Prefeitura de evitá-la judicialmente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mande sua notícia - Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.