Falta de energia deixará 513 mil sem água na Grande SP

Cerca de 513 mil moradores de municípios da Grande São Paulo ficarão sem água neste sábado, 18, das 9 às 14 horas. O equipamento responsável por bombear água para a Granja Viana, em Cotia, para os bairros Santo Eduardo e Vista Alegre, em Embu, e para o Centro e bairro Jardim Record, em Taboão da Serra, não funcionará no período.

O motivo é a interrupção do fornecimento de energia, para que a Eletropaulo possa executar serviços de manutenção na rede elétrica no Jardim Arpoador, na zona oeste da capital. A empresa assegurou que apenas pontos do bairro paulistano sofrerão falta de luz. A Sabesp informou que o abastecimento será normalizado até o início da noite do mesmo dia.