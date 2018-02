Falta de energia ainda deixa 570 mil sem água na Grande São Paulo

SÃO PAULO - A falta de energia elétrica que atingiu várias instalações da Sabesp na terça-feira e na quarta-feira, ainda prejudica o abastecimento de água de 570 mil pessoas em bairros da capital e municípios das regiões sul e oeste da Grande São Paulo.

O transtorno foi causado por um ciclone extratropical que gerou rajadas de vento de cerca de 80 km/h, na tarde de terça-feira. Os ventos derrubaram árvores em diversos pontos da Grande São Paulo.

Na zona sul da capital, o problema mais grave ocorreu na estação elevatória Grajaú, prejudicando o abastecimento de 400 mil pessoas na região do Grajaú e Parelheiros. Na elevatória Mutinga, na zona oeste, foram afetados os municípios de Barueri, Santana de Parnaíba, Carapicuíba, Jandira, Itapevi e a zona norte de Osasco, além do Butantã, bairro da capital. São 170 mil pessoas com o abastecimento prejudicado. As duas elevatórias ficaram mais de 24 horas desligadas devido à falta de energia elétrica, voltando a funcionar na noite de quarta-feira.

Além do problema no abastecimento, as frequentes oscilações de energia na madrugada de quinta-feira, 9, prejudicaram os sistemas de informática da sede da Sabesp, em Pinheiros. Foram danificados geradores e no-breaks. Por esse motivo, o atendimento telefônico - 195 ou 0800-0119911 - ficou prejudicado, mas não chegou a deixar de funcionar.

A AES Eletropaulo disse que até a 19 horas de quarta-feira, o fornecimento de energia havia sido restabelecido para 95% dos clientes. Até a noite de quarta, os bairros mais afetados eram: Santo Amaro, Butantã, Parelheiros, Saúde e Jardim França, na capital, Vila Airosa e Jardim Marieta, em Osasco; Tijuco Preto, em Vargem Grande; Granja Viana, em Cotia; Parque Imperial, em Barueri; Amador Bueno, em Itapevi; Jardim Itapark, em Mauá; Vila São João e Vila Mortari, em Ribeirão Pires; e Bairro da Ressaca e Itaquaciara, em Itapecerica da Serra.

A concessionária orienta os clientes a utilizarem os canais alternativos de comunicação. Há o serviço Torpedo Fácil 27373 para comunicar falta de luz: basta enviar um SMS com a palavra "LUZ" e o número da instalação, que está disponível na conta de energia. O serviço é gratuito. Outro canal é a agência virtual: basta clicar no ícone FALTA DE LUZ.