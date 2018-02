Falta de energia afeta circulação de linha de trólebus no centro de SP

SÃO PAULO - A linha de trólebus Machado De Assis - Cardoso De Almeida teve o itinerário alterado na manhã desta quinta-feira, 4, devido a falta de energia elétrica no trecho entre as Ruas Marquês de Itu e Cardoso de Almeida, no centro da cidade.

O problema foi detectado às 5h30 e, segundo a SPTrans, às 7 horas a situação havia sido normalizada. Nesse período, os trólebus retornavam na altura da Praça da República. Dois veículos a diesel entraram em circulação para suprir a necessidade dos passageiros.