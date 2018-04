Falta de coordenação faz CET e policiais ''disputarem'' pontos A volta do CPTran trouxe também uma velha divergência entre soldados e marronzinhos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Como ocorria antes da extinção do comando, em 2002, agentes e técnicos de trânsito reclamam que as duas entidades responsáveis pelo trânsito da capital não operam de maneira articulada, de forma que um complemente ações do outro.