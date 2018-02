Falta de boletim de ocorrência dificulta combate ao crime Nas últimas semanas, diversas reportagens foram veiculadas relatando assaltos a motoristas na Marginal do Pinheiros. O modus operandi dos marginais varia dependendo da situação e acontece em horários variados. Em alguns casos, o motorista é surpreendido com a quebra do vidro lateral e a rápida subtração de pertences do interior do automóvel. Muito usado, o arremesso de pedras de pontes que cortam a via faz alguns condutores pararem os veículos para verificação dos danos e aí acontecem as abordagens por assaltantes armados com armas de fogo ou até mesmo facas. Chama também atenção o golpe do carro quebrado, onde o motoqueiro emparelha com um veículo e sinaliza ao motorista que o motor de seu carro está soltando fumaça. Ao estacionar para constatar o suposto problema, torna-se vítima.