Falta de assentos faz pais gastarem três vezes mais A nova regra começa a valer hoje, mas os dispositivos exigidos na resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) continuam em falta. No sábado, o Estado mostrou que os assentos de elevação, os chamados boosters, desapareceram das lojas de São Paulo. Ontem, outras sete lojas da cidade, de diferentes regiões, foram visitadas. E nenhuma possuía o dispositivo. "Temos todos os outros no estoque, mas o booster está em falta. E as fábricas não têm previsão de entrega", contou Gisele Dib, proprietária da Bebê Mix.