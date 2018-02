Falta d'água custará R$ 545 por caso à Sabesp A Justiça mandou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) pagar R$ 545 a cada morador do Jardim Ângela, na zona sul da capital paulista, por falta de água. Cerca de 30 famílias das Ruas Falcón e Guido Reni entraram com ação judicial porque têm abastecimento só de madrugada. A Sabesp vai analisar a decisão e disse ter instalado uma estação de bombeamento para regularizar o fornecimento.