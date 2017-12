Falta água até para racionamento em Itu

SOROCABA - A ausência de chuvas já causa falta de água até para o racionamento, em Itu, região de Sorocaba. Com a queda no nível do reservatório do Itaim para apenas 6% da capacidade, a concessionária Águas de Itu decidiu nesta segunda-feira, 19, alternar o fornecimento de água para os 37 bairros abastecidos por esse sistema, que já estão sob racionamento desde o dia 5 de fevereiro.

Os moradores, que vinham recebendo água apenas das 18 horas às 4 da manhã, agora recebem nesse mesmo horário, mas dia sim, dia não. A empresa alegou o risco da falta total de água, em razão da estiagem.

Outros cinco reservatórios também estão muito baixos. Não chove há quase dois meses de forma significativa no município. Na tarde de domingo, as nuvens se concentraram na região, mas a chuva se resumiu a pancadas esparsas, insuficientes para molhar o solo.

Para complicar, o frio esperado não veio e, após a queda no início do racionamento, o consumo vem crescendo 3% ao mês. A frota de caminhões-pipa da cidade foi ampliada em seis vezes para atender unidades de serviço público e de uso coletivo, como escolas, creches, postos de saúde e centros comerciais.