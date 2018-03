Falsos voluntários tentaram roubar roupas de ginásio Falsos voluntários tentaram roubar doações aos desabrigados em Teresópolis, na quinta-feira, um dia após a tragédia. Homens e mulheres que haviam feito cadastro para ajudar desabrigados foram flagrados por funcionários do governo tentando levar garrafas d"água e roupas do Ginásio Pedro Rage Jahara (Pedrão), onde está parte dos desabrigados. Segundo o governo, a segurança no abrigo foi reforçada e voluntários agora só podem retirar mantimentos com aval de um responsável pelo abrigo e o que for levado terá de ser relacionado.