Falsos técnicos assaltam e agridem idoso em Santo André

Um idoso de 76 foi agredido por um grupo de cinco assaltantes, no início da noite de quinta-feira, no bairro Campestre, em Santo André. Por volta das 20 horas, os homens que vestiam uniforme de empresa de telefonia entraram na casa do aposentado Riscard Majewski, de nacionalidade polonesa, na Rua João Ribeiro, 180. Ao ir até o portão e atender aos supostos técnicos da empresa de telefonia, o idoso foi dominado e teve a casa invadida. Outros dois bandidos, sem uniformes e que estavam escondidos, também entraram na casa; e desta vez, no intuito de continuar ludibriando a vítima, alegaram que eram policiais civis que investigavam uma denúncia sobre pedofilia. Um dos bandidos, irritado com o polonês, feriu a vítima com coronhadas. Depois de separarem eletroeletrônicos - como celulares, notebook, um PC, um fax, uma impressora, e 2 mil reais em dinheiro -, colocaram todos os objetos no Gol em que chegaram e fugiram. Machucada, a vítima foi socorrida pelo próprio filho, que é médico, e passa bem. O caso foi registrado no 04º Distrito Policial de Santo André. A polícia ainda não tem pistas sobre a quadrilha.