Falsos policiais são presos ao tentar entrar em casa noturna na zona sul de SP

SÃO PAULO - Três espertalhões foram detidos, por volta da 1 hora desta madrugada de quarta-feira, 13, ao se passarem por policiais civis para tentar entrar na casa noturna Coração Sertanejo, localizada na altura na avenida Atlântica (antiga Robert Kennedy), na região de Interlagos, zona sul de São Paulo.

Com blusões, camisetas e distintivos da Polícia Civil - supostamente falsos - o trio, que portava três armas, sendo uma pistola verdadeira e duas de brinquedo, despertou a desconfiança dos seguranças, que já haviam discutido com os três homens e, ao verem as armas, acionaram agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE).

Os falsos policiais acabaram presos e foram encaminhados para o plantão do 102º Distrito Policial, da Capela do Socorro. A Corregedoria da Polícia Civil foi acionada para apurar o material encontrado com os três criminosos e tentar descobrir se os trio possui envolvimento com algum policial da ativa e se vinha usando do mesmo artifício para realizar outros crimes na região.

A Polícia Civil não quis fornecer mais informações a respeito do flagrante.