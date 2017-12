Falsos policiais são presos ao extorquir traficantes

Três homens que se passavam por policiais civis foram presos nesta sexta-feira, 16, em Guarulhos, na Grande São Paulo, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Eles foram detidos no momento em que extorquiam traficantes de drogas em uma favela do bairro Itaim. Além dos falsos agentes, foram detidos dois suspeitos de tráfico e apreendido um adolescente.

De acordo com a SSP, os policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Guarulhos apreenderam um rapaz de 17 anos durante investigações para combater o tráfico na região. Com ele foram encontrados 40 sacos plásticos contendo cocaína e dois com maconha. O menor disse aos investigadores que não poderia ser apreendido pois o "gerente do tráfico" pagaria uma determinada quantia a três homens que se identificaram como policiais.

O gerente foi localizado e declarou ter dado R$ 500 para pagar os três homens que se identificaram como policiais civis para que o tráfico fluísse normalmente na favela. Ambos informaram que o trio estaria na região, num carro branco.

Os policiais foram até o automóvel indicado, onde os três suspeitos esperavam pelo pagamento. Os agentes encontraram com eles um distintivo e uma funcional falsos, da Polícia Civil. Dentro do carro também havia um homem, de 24 anos, que declarou ter sido sequestrado pelos falsos policiais, que exigiam um resgate, em dinheiro, para libertá-lo.

Os três falsos agentes detidos foram conduzidos ao 1º Distrito Policial de Guarulhos, onde permanecem à disposição da Justiça. Eles responderão por extorsão, falsificação de documento público, cárcere privado e usurpação de função. A polícia autuou outros dois suspeitos por tráfico de drogas e corrupção de menor. O adolescente foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude.