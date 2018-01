Falsos policiais civis são detidos por sequestro na zona sul de São Paulo

Dois homens com distintivos falsos da Polícia Civil entraram em uma residência e sequestraram o morador na noite desta terça-feira, 19, no Ipiranga, zona sul de São Paulo. No entanto, a farsa não durou muito. Os criminosos foram abordados pela Polícia Militar pouco depois, dentro de um Honda Fit com placa clonada, na Avenida Almirante Delamare, no bairro de Heliópolis, também na zona sul. A vítima, que estava algemada no banco de trás do carro, foi libertada.

Quando o carro da Polícia Militar chegou ao 26º DP (Sacomã) para registrar o roubo do veículo apreendido, os policiais se depararam com a esposa da vítima, que estava prestando depoimento sobre o sequestro do marido. Ambos prestaram depoimentos.

Os indiciados são Ademir da Silva Rodrigues, de 28 anos, que já era procurado pela polícia, foragido da Colônia Penal de Guarulhos, preso por tráfico de drogas, e Paulo Henrique Vanucchi, de 30, que já tinha passagem pela polícia por roubo. Além do roubo do veículo e da falsidade dos documentos, foi encontrada com eles uma pistola.

Os criminosos devem responder por sequestro, receptação, documento falsos e porte ilegal de arma de fogo.