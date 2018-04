Falsos marceneiros assaltam prédio em SP Dois homens assaltaram um apartamento em um prédio de luxo por volta das 9h30 de ontem no Alto da Boa Vista, zona sul de São Paulo. Dinheiro, joias e eletrônicos em valor equivalente a R$ 1,5 milhão foram levados. Os bandidos fugiram a pé. Eles se identificaram como marceneiros e foram autorizados a entrar porque profissionais eram esperados para trabalhar no apartamento naquele horário. Um estudante de 20 anos, a empregada doméstica e um pintor foram levados para um quarto. Ninguém ficou ferido. A polícia analisa as imagens do circuito interno.